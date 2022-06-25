Агент Мишкича сообщил, что хорват не планирует покидать Россию

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Ромео Филипович, агент полузащитника «Урала» Даниэля Мишкича, заявил, что игрок собирается продолжить карьеру в России.
Агент Мишкича сообщил, что хорват не планирует покидать Россию
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Пока, на данный момент, Даниэль остаётся в «Урале», — приводит слова Филиповича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Мишкич провёл за «Урал» 21 матч, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее агент нападающего «Урала» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош высказался о будущем своего клиента.

 

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