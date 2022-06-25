Плющев — об участии Овечкина в матче «Динамо»: это шоу, а не спорт

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на участие нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче «Динамо» — «Амкал».

«Это шоу. Если хотят организовывать такие матчи с участием хоккеистов или гандболистов, то пускай. Я слышал, что Загитова собирается побоксировать», — цитирует Плющева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на один день станет игроком футбольного «Динамо». Хоккеист примет участие в товарищеском матче бело-голубых с командой блогеров, который состоится в субботу на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее Овечкин поделился ожиданиями от футбольного матча в составе «Динамо» с командой блогеров «Амкал».