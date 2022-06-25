Мбаппе рассказал об отношении к руководству ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал об отношении к руководству клуба.

«Меня тронули слова президента. Но ПСЖ был до меня и будет после меня. Все знают, что моя цель — оставить след в истории клуба», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи назвал футболиста фантастическим игроком, который стремится всегда побеждать.

Напомним, что Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Он также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.

Ранее президент ПСЖ рассказал, почему Мбаппе отказался переходить в «Реал».