Мбаппе рассказал об отношении к руководству ПСЖ

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал об отношении к руководству клуба.
Мбаппе рассказал об отношении к руководству ПСЖ
  • AP
  • © Michel Euler

«Меня тронули слова президента. Но ПСЖ был до меня и будет после меня. Все знают, что моя цель — оставить след в истории клуба», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи назвал футболиста фантастическим игроком, который стремится всегда побеждать.

Напомним, что Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Он также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.

Ранее президент ПСЖ рассказал, почему Мбаппе отказался переходить в «Реал».

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