Мбаппе рассказал об отношении к руководству ПСЖ
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«Меня тронули слова президента. Но ПСЖ был до меня и будет после меня. Все знают, что моя цель — оставить след в истории клуба», — цитирует Мбаппе RMC Sport.
Президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи назвал футболиста фантастическим игроком, который стремится всегда побеждать.
Напомним, что Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Он также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.
Ранее президент ПСЖ рассказал, почему Мбаппе отказался переходить в «Реал».