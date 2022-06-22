Президент ПСЖ рассказал, почему Мбаппе отказался переходить в «Реал»

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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с клубом, а не переходить в мадридский «Реал».
Президент ПСЖ рассказал, почему Мбаппе отказался переходить в «Реал»
  • globallookpress.com

«Килиан ни в коем случае не принимал решение продлить контракт из-за денег. Предложение «Реала» Мбаппе было выгоднее нашего. Он наш игрок», — цитирует аль-Хелаифи Marca.

Напомним, что Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Он также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.

Ранее Маурисио Почеттино назвал отказ Мбаппе «Реалу» правильным решением.

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