Президент ПСЖ рассказал, почему Мбаппе отказался переходить в «Реал»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи прокомментировал решение нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с клубом, а не переходить в мадридский «Реал».

«Килиан ни в коем случае не принимал решение продлить контракт из-за денег. Предложение «Реала» Мбаппе было выгоднее нашего. Он наш игрок», — цитирует аль-Хелаифи Marca.

Напомним, что Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Он также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.

Ранее Маурисио Почеттино назвал отказ Мбаппе «Реалу» правильным решением.