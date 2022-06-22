Президент ПСЖ рассказал, почему Мбаппе отказался переходить в «Реал»
- globallookpress.com
«Килиан ни в коем случае не принимал решение продлить контракт из-за денег. Предложение «Реала» Мбаппе было выгоднее нашего. Он наш игрок», — цитирует аль-Хелаифи Marca.
Напомним, что Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Он также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.
Ранее Маурисио Почеттино назвал отказ Мбаппе «Реалу» правильным решением.