Тарханов оценил переход Зиньковского в «Спартак»

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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал переход Антона Зиньковского в московский клуб.
Тарханов оценил переход Зиньковского в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«У его хорошие перспективы в «Спартаке». Думаю, он надолго в клубе. Если за рубежом решит себя попробовать, то, конечно, из «Спартака» он сможет быстрее туда уйти», — цитирует Тарханова Betonmobile.

Он добавил, что футболист будет игроком стартового состава. Он также отметил, что Зиньковский станет равноценной заменой Зелимхану Бакаеву.

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Игрок будет выступать за московскую команду под 17-м номером.

Ранее Антон Зиньковский поделился эмоциями после перехода в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов».

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