Тарханов оценил переход Зиньковского в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал переход Антона Зиньковского в московский клуб.

«У его хорошие перспективы в «Спартаке». Думаю, он надолго в клубе. Если за рубежом решит себя попробовать, то, конечно, из «Спартака» он сможет быстрее туда уйти», — цитирует Тарханова Betonmobile.

Он добавил, что футболист будет игроком стартового состава. Он также отметил, что Зиньковский станет равноценной заменой Зелимхану Бакаеву.

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Игрок будет выступать за московскую команду под 17-м номером.

Ранее Антон Зиньковский поделился эмоциями после перехода в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов».