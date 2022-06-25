Тарханов оценил переход Зиньковского в «Спартак»
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«У его хорошие перспективы в «Спартаке». Думаю, он надолго в клубе. Если за рубежом решит себя попробовать, то, конечно, из «Спартака» он сможет быстрее туда уйти», — цитирует Тарханова Betonmobile.
Он добавил, что футболист будет игроком стартового состава. Он также отметил, что Зиньковский станет равноценной заменой Зелимхану Бакаеву.
Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Игрок будет выступать за московскую команду под 17-м номером.
Ранее Антон Зиньковский поделился эмоциями после перехода в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов».