Легкоатлетка Спиридонова: здорово, что украинские прыгуньи показывают высокие результаты

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Чемпионка мира среди юниоров в прыжках в высоту Наталья Спиридонова поделилась впечатлениями от выступления соперниц с Украины.

«Трансляции (Бриллиантовой лиги. — RT) не смотрю, только результаты, и иногда пересматриваю прыжки некоторых девочек. Видела, что Ярослава Магучих прыгнула 2,01 м, и другие украинские спортсменки очень высокие прыжки показывают. Думаю, это очень здорово, что они в такой ситуации держатся и выступают на высоком уровне. Ещё всегда с удовольствием смотрю и восхищаюсь прыжками Мутаза Баршима. Он прыгает с такой лёгкостью, воздушно, красиво», — рассказала Спиридонова в интервью RT.

Ранее украинская прыгунья Юлия Левченко раскритиковала Марию Ласицкене после письма главе МОК.

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