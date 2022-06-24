ESPN: форвард «Зенита» Алберто перейдёт в «Коринтианс» на правах аренды

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Нападающий петербургского «Зенита» Юри Алберто продолжит карьеру в «Коринтианс».
ESPN: форвард «Зенита» Алберто перейдёт в «Коринтианс» на правах аренды
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kireev/NurPhoto

Бразильский футбольный клуб возьмёт 21-летнего форварда в аренду. Срок соглашения рассчитан на один сезон, зарплата игрока составит более €180 тыс в месяц, сообщает ESPN.

Уточняется, что футболист на следующей неделе должен пройти медицинский осмотр.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Напомним, что 21-летний футболист перешёл к сине-бело-голубым в январе 2022 года из бразильского «Интернасьонала».

За команду из Санкт-Петербурга Алберто провёл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем Алберто в клубе после решения ФИФА.

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