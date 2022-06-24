Руни покинул пост главного тренера «Дерби Каунти»
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«Сегодня я встретился с руководством клуба, чтобы сообщить им о своём решении, что мне пора покинуть команду. Честно говоря, они очень старались изменить моё решение, но я его уже принял», — цитирует Руни пресс-служба английского клуба.
По его словам, «Дерби Каунти» должен руководить кто-то со свежей энергией и не затронутый событиями, которые произошли в клубе за последние 18 месяцев.
36-летний Руни был назначен на пост главного тренера «Дерби Каунти» в январе 2020 года.
«Дерби Каунти» впервые с 1986 года вылетел в третий дивизион. Клуб из города Дерби был лишён 21 очка из-за нарушения финансовых требований.
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