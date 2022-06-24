Руни покинул пост главного тренера «Дерби Каунти»

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Уэйн Руни ушёл с поста главного тренера «Дерби Каунти».
Руни покинул пост главного тренера «Дерби Каунти»
  • Gettyimages.ru
  • © Cameron Smith

«Сегодня я встретился с руководством клуба, чтобы сообщить им о своём решении, что мне пора покинуть команду. Честно говоря, они очень старались изменить моё решение, но я его уже принял», — цитирует Руни пресс-служба английского клуба.

По его словам, «Дерби Каунти» должен руководить кто-то со свежей энергией и не затронутый событиями, которые произошли в клубе за последние 18 месяцев.

36-летний Руни был назначен на пост главного тренера «Дерби Каунти» в январе 2020 года.

«Дерби Каунти» впервые с 1986 года вылетел в третий дивизион. Клуб из города Дерби был лишён 21 очка из-за нарушения финансовых требований.

Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал информацию о том, что мюнхенский клуб готов заключить контракт с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в случае ухода Роберта Левандовски.



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