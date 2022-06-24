В «Химках» заявили о готовности вести переговоры с топ-клубами по поводу Лантратова

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном уходе вратаря Ильи Лантратова из подмосковного клуба.
В «Химках» заявили о готовности вести переговоры с топ-клубами по поводу Лантратова
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вероятность того, что Лантратов останется в «Химках» на следующий сезон, — 50 на 50. Илья попал в список 33 лучших футболистов прошлого сезона, он стабильно играющий голкипер, топ-игрок. Так что предложения по нему могут возникнуть в любой момент», — цитирует Терюшкова Sport24.

По его словам, клуб рассматривает ряд решений по укреплению вратарской позиции, чтобы быть готовым в нужный момент вступить в переговоры по 26-летнему голкиперу.

«Все знают о качествах Ильи, о его уровне, к этому нет никаких вопросов. Тому или иному клубу вратарь может понадобиться в любой момент по ходу сезона», — добавил Терюшков.

Вратарь защищает цвета «Химок» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 33 матча, пропустил 48 мячей и 11 раз отыграл на ноль.

22 июня член наблюдательного совета подмосковного клуба сообщил, что петербургский «Зенит» заинтересован в Лантратове.

Ранее бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию о возможном переходе Лантратова в петербургский клуб.

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