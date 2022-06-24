Коноплёв стал старшим тренером молодёжной команды «Зенита»

Константин Коноплёв назначен на пост старшего тренера молодёжной команды петербургского «Зенита».

Коноплёв начнёт работу на летних тренировочных сборах в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба «Зенита».

Он сменил на посту тренера Константина Зырянова.

Коноплёв работает в структуре академии «Зенита» с 2011 года. Ранее он возглавлял юношескую команду (U16).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего Юри Алберто в клубе после решения Международной федерации футбола (ФИФА).





