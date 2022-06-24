Семак прокомментировал ситуацию с Алберто

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего Юри Алберто в клубе после решения Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы разбираемся с ситуацией возможной замены Юри Алберто — пытаемся заключить договор аренды или встречной аренды. Думаю, в ближайшее время мы всё узнаем», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Он также отметил, что вероятность того, что Алберто сыграет за «Зенит», есть. По его словам, на данный момент приоритет у агента и игрока — поиграть в другом клубе.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Напомним, что 21-летний футболист перешёл к сине-бело-голубым в январе 2022 года из бразильского «Интернасьонала».

За команду из Санкт-Петербурга Алберто провёл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем Алберто в клубе после решения ФИФА.