Пименов — об уходе Кухты: в «Локомотиве» найдут ему замену

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал новость об уходе чешского форварда Яна Кухты.

«Думаю, что «Локомотив» найдёт нападающего и заменят Яна. По семейным причинам или по каким-то другим он не вернулся, сути это не меняет, в команде его нет», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

7 марта ФИФА разрешила легионерам и тренерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.

Кухта присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. Он провёл за команду десять матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее спортивный директор железнодорожников Томас Цорн рассказал, почему Кухта не вернётся в Россию.











