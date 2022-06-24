Чусовитина ответила, как отнеслась к инциденту с Байлз на Олимпиаде в Токио
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«Как к неудаче, которая случилась на соревнованиях. Бывает. Байлз в гимнастике как Кохей Утимура (трёхкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира. — RT), как Виталий Щербо. Никто ведь до сих пор не побил его рекорд в шесть золотых медалей на одних Играх. Возможно, такие люди рождаются как раз для гимнастики. Плюс очень много работают. Можно принимать какие угодно таблетки, но двойное сальто с тремя винтами от этого точно не прыгнешь», — заявила Чусовитина RT.
Ранее Чусовитина объяснила, почему никогда не сможет вернуться к прежнему тренеру Кузнецовой.