Чусовитина ответила, как отнеслась к инциденту с Байлз на Олимпиаде в Токио

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Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина рассказала, как отнеслась к истории с Симоной Байлз, завершившей карьеру.
Чусовитина ответила, как отнеслась к инциденту с Байлз на Олимпиаде в Токио
  • AP
  • © Ashley Landis

«Как к неудаче, которая случилась на соревнованиях. Бывает. Байлз в гимнастике как Кохей Утимура (трёхкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира. — RT), как Виталий Щербо. Никто ведь до сих пор не побил его рекорд в шесть золотых медалей на одних Играх. Возможно, такие люди рождаются как раз для гимнастики. Плюс очень много работают. Можно принимать какие угодно таблетки, но двойное сальто с тремя винтами от этого точно не прыгнешь», — заявила Чусовитина RT.

Ранее Чусовитина объяснила, почему никогда не сможет вернуться к прежнему тренеру Кузнецовой.

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