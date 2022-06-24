Чусовитина объяснила, почему никогда не сможет вернуться к прежнему тренеру Кузнецовой

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Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина рассказала, почему, расставшись со Светланой Кузнецовой после переезда в Германию, она не пыталась обратиться к тренеру за помощью.
Чусовитина объяснила, почему никогда не сможет вернуться к прежнему тренеру Кузнецовой
  • AFP
  • © YASUYOSHI CHIBA

«Между нами сложилась не самая простая ситуация, когда заболел Алишер. Сыну тогда было три года, мы нашли немецкую клинику, где вызвались нам помочь, и я была абсолютно уверена, что тренер не просто во всём меня поддержит, но никогда не оставит одну в чужой стране. Получилось всё совершенно иначе. Светлана Михайловна улетела в Ташкент и полагала, что я должна прилететь за ней следом, чтобы продолжить тренировки. А для меня в тот момент вообще было не важно, есть в моей жизни гимнастика или нет и никогда не будет», — заявила Чусовитина RT.

По словам Чусовитиной, она сейчас поддерживает отношения с тренером. 

«Да. У меня не осталось никаких обид, я всю жизнь буду благодарна Светлане Михайловне за свою спортивную жизнь, за свой характер, за умение добиваться цели, очень люблю её, как любила всегда, готова в любой ситуации ей помочь, если понадобится, но при этом знаю, что мы уже не сможем работать вместе так, как работали раньше. Не будет безоговорочного доверия друг другу. А это важно, когда тренер и спортсмен нацелены на результат», — сказала она.

Ранее Чусовитина рассказала, какой из снарядов в многоборье стал для неё наиболее проблемным.

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