Гимнастка Чусовитина призналась, какой из снарядов стал для неё наиболее проблемным

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Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина рассказала, какой из снарядов в многоборье стал для вас наиболее проблемным.
Гимнастка Чусовитина призналась, какой из снарядов стал для неё наиболее проблемным
  • AFP
  • © Loic VENANCE

«Брусья. Сейчас все девочки перешли на работу в накладках, и только я одна продолжаю работать по старинке: на голых руках с наждачкой и разведённым мёдом. Самый большой плюс накладок в том, что не нужно готовить жердь перед выступлением: запрыгнул и работаешь. Соответственно, меньше времени занимает разминка, успеваешь подольше отдохнуть. Но мне накладки мешают: не чувствую сцепления с жердью, меня просто срывает с неё. Соответственно, начинаю бояться», — заявила Чусовитина RT.

Она также рассказала о переживаниях в момент, когда приходится   отказываться от некоторых элементов.

«Скорее, здравый смысл. На брусьях я довольно долго учила перелёт Шапошниковой, но однажды меня так сильно сорвало со снаряда, что я чудом не травмировалась. И решила, что это просто не мой элемент. Такие вещи бывает сложно понять, особенно в ситуации, когда все вокруг тебя этот перелёт делают. Зато на тех же брусьях я много лет делала какие-то вещи, которые больше не пытался исполнить никто», — сказала Чусовитина.

Ранее Чусовитина рассказала, как решила выступить на Играх-2024 в Париже.

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