Чусовитина: было бы неправильно не попробовать отобраться на свои девятые Игры

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина рассказала, как решила выступить на Играх-2024 в Париже.

«Даже хорошо, что об отмене Азиатских игр стало известно не в последний момент. Я сразу для себя решила, что всё равно хочу выступить на этом турнире, но задумалась и о том, что до Олимпиады в Париже останется меньше года и что было бы неправильно не попробовать отобраться на свои девятые Игры. Почему нет?» — заявила Чусовитина в интервью RT.

При этом она призналась, что чувствует, насколько сложнее стало получать олимпийскую лицензию.

«На Игры в Токио отбиралась через многоборье. Сейчас от многоборья пришлось отказаться, поэтому квалификация в Париж в опорном прыжке будет проходить для меня на этапах Кубка мира. По итогам трёх выступлений нужно оказаться не дальше второго места, но при этом не будут учитываться результаты тех спортсменок, кто к тому времени отберётся на Игры в составе 12 команд, и тех, кто квалифицируется по итогам многоборья. Иначе говоря, всё по-прежнему реально», — подчеркнула 47-летняя спортсменка.

Ранее Чусовитина объяснила, почему передумала завершать карьеру после ОИ в Токио.