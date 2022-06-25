«Верона» объявила о подписании контракта с российским волейболистом Сапожковым

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В итальянском волейбольном клубе «Верона» сообщили о подписании контракта с российским диагональным Максимом Сапожковым.
«Верона» объявила о подписании контракта с российским волейболистом Сапожковым
  • Gettyimages.ru
  • © mihailomilovanovic

Волейболист подписал контракт с итальянской командой сроком на год, сообщает пресс-служба клуба.

Сапожников в сезоне-2021/22 выступал за клуб «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. В составе молодёжной сборной он стал чемпионом Европы U20 и был признан лучшим диагональным чемпионата мира U21.

Ранее генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко сообщил, что Брянский стал наставником мужской сборной России по волейболу.

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