«Верона» объявила о подписании контракта с российским волейболистом Сапожковым

В итальянском волейбольном клубе «Верона» сообщили о подписании контракта с российским диагональным Максимом Сапожковым.

Волейболист подписал контракт с итальянской командой сроком на год, сообщает пресс-служба клуба.

Сапожников в сезоне-2021/22 выступал за клуб «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. В составе молодёжной сборной он стал чемпионом Европы U20 и был признан лучшим диагональным чемпионата мира U21.

Ранее генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко сообщил, что Брянский стал наставником мужской сборной России по волейболу.