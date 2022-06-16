Брянский возглавил мужскую сборную России по волейболу
- РИА Новости
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«Члены президиума, учитывая мнение наблюдательного совета ВФВ и принимая во внимание успехи столичного «Динамо» последних лет, сошлись во мнении назначить Константина Брянского на пост главного тренера сборной команды России», — приводит слова Ярёменко официальный сайт ВФВ.
Он также пожелал Брянскому плодотворной и успешной работы на посту главного тренера национальной команды.
Контракт предыдущего специалиста Туомаса Саммелвуо истёк 31 декабря 2021 года, и с тех пор у сборной не было тренера.
Под руководством Брянского «Динамо» выиграло два последних чемпионата России.
Ранее генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко сообщил, что серб Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной России.