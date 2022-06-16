Брянский возглавил мужскую сборную России по волейболу

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что главный тренер «Динамо» Константин Брянский стал наставником мужской сборной России по волейболу.

«Члены президиума, учитывая мнение наблюдательного совета ВФВ и принимая во внимание успехи столичного «Динамо» последних лет, сошлись во мнении назначить Константина Брянского на пост главного тренера сборной команды России», — приводит слова Ярёменко официальный сайт ВФВ.

Он также пожелал Брянскому плодотворной и успешной работы на посту главного тренера национальной команды.

Контракт предыдущего специалиста Туомаса Саммелвуо истёк 31 декабря 2021 года, и с тех пор у сборной не было тренера.

Под руководством Брянского «Динамо» выиграло два последних чемпионата России.

Ранее генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко сообщил, что серб Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной России.