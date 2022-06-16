Брянский возглавил мужскую сборную России по волейболу

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что главный тренер «Динамо» Константин Брянский стал наставником мужской сборной России по волейболу.
Брянский возглавил мужскую сборную России по волейболу
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Члены президиума, учитывая мнение наблюдательного совета ВФВ и принимая во внимание успехи столичного «Динамо» последних лет, сошлись во мнении назначить Константина Брянского на пост главного тренера сборной команды России», — приводит слова Ярёменко официальный сайт ВФВ.

Он также пожелал Брянскому плодотворной и успешной работы на посту главного тренера национальной команды.

Контракт предыдущего специалиста Туомаса Саммелвуо истёк 31 декабря 2021 года, и с тех пор у сборной не было тренера.

Под руководством Брянского «Динамо» выиграло два последних чемпионата России.

Ранее генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко сообщил, что серб Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной России.

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