Серб Терзич возглавил женскую сборную России по волейболу

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что серб Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной России.
Серб Терзич возглавил женскую сборную России по волейболу
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Такое решение принял президиум. Мы ещё в январе — феврале этого года подписали с ним соглашение. Он готов работать», — цитирует Ярёменко ТАСС.

55-летний сербский специалист сменил на посту главного тренера Серджио Бузато. Под руководством итальянца сборная России дошла до 1/4 финала плей-офф на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Терзич перед переездом в России должен закончить работать в женской сборной Сербии. Под его руководством балканская команда стала чемпионом мира 2018 года и завоевала бронзовые медали Олимпиады-2020.

Ранее генеральный менеджер мужской команды России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал решение Международной федерации волейбола (FIVB) лишить Россию права на проведение чемпионата мира в 2022 году.

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