Серб Терзич возглавил женскую сборную России по волейболу

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что серб Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной России.

«Такое решение принял президиум. Мы ещё в январе — феврале этого года подписали с ним соглашение. Он готов работать», — цитирует Ярёменко ТАСС.

55-летний сербский специалист сменил на посту главного тренера Серджио Бузато. Под руководством итальянца сборная России дошла до 1/4 финала плей-офф на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Терзич перед переездом в России должен закончить работать в женской сборной Сербии. Под его руководством балканская команда стала чемпионом мира 2018 года и завоевала бронзовые медали Олимпиады-2020.

Ранее генеральный менеджер мужской команды России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал решение Международной федерации волейбола (FIVB) лишить Россию права на проведение чемпионата мира в 2022 году.