Левитин: Кузбасс может стать заменой зарубежным площадкам для российских спортсменов

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Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что спортивная инфраструктура, которая создаётся в Кемеровской области, может быть востребована при проведении сборов российских атлетов.
Левитин: Кузбасс может стать заменой зарубежным площадкам для российских спортсменов
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«По спортивному комплексу «Кузбасс Арена»: такого нет в России, где под одной крышей можно проводить соревнования по более чем 20 видам спорта. Здесь только надо подумать об общежитии для спортсменов, если сюда приедут на сборы на месяц», — цитирует Левитина ТАСС.

Он напомнил, что все спортивные федерации в России лишены возможности проводить сборы за рубежом.

«Нам их нужно будет размещать на своих площадях. У нас мало спортивных комплексов, где спортсмен может проживать и тренироваться», — сказал он.

В 2022 году форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Кемерове с 28 по 30 сентября. Площадками для мероприятия станут ледовый дворец «Кузбас» и спорткомплекс «Кузбасс Арена».

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о намерении сборной России по футболу провести осенью товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии.



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