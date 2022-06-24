Губерниев — о матче сборной России с Саудовской Аравией: это лучше, чем ни с кем

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о намерении сборной России по футболу провести осенью товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии.

«Это лучше, чем ни с кем не соревноваться. Англия ведь с нами играть не будет, поэтому кто согласится, с теми и сыграем. Я сейчас не вижу ни одного соперника для нашей сборной. Если Саудовская Аравия согласится играть, будет хорошо, а остальные с нами не сыграют, как и с Белоруссией», — цитирует Губерниева Metaratings.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций и решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о намерении сборной России провести осенью товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии.