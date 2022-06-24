Колосков оценил желание сборной России сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о намерении сборной России провести осенью товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии.
Колосков оценил желание сборной России сыграть товарищеский матч с Саудовской Аравией
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Саудовская Аравия — хороший соперник. Всегда находится на ведущих позициях в своей конфедерации. Нам, конечно, играть надо, сборы проводить тоже. Дай бог, чтобы случилось», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Он отметил, что сейчас для России закрыта вся Европа и остаётся только Южная Америка и Азия.

Напомним, что генеральный секретарь РФС Александр Дюков говорил, что национальная команда проведёт два матча в сентябре. Соперников сборной России он не назвал, однако отметил, что они будут из разных конфедераций.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций и решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что РФС ведёт переговоры о товарищеском матче осенью со сборной Саудовской Аравии.

 

 

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