Чусовитина рассказала, какому сложнейшему элементу её научил тренер Александров

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Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина рассказала о работе с тренером Александром Александровым.
Чусовитина рассказала, какому сложнейшему элементу её научил тренер Александров
  • AFP
  • © Loic VENANCE

«Одним из элементов с выходом обратным хватом на верхнюю жердь в своё время владела только одна гимнастка в мире — американка Челси Меммель (трёхкратная чемпионка мира. — RT). Это реально сложный, я бы сказала, мужской элемент, с надбавкой в 0,5 балла, и я до сих пор могу его исполнить. Меня научил этому Александр Александров ещё перед Играми-1992», — заявила Чусовитина RT.

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