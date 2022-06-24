Тренер по вольной борьбе — о ДТП в Москве: не было огнетушителей, иначе могли всех спасти

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Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев рассказал, как вытащил шесть человек из горящего автомобиля в Москве.
Тренер по вольной борьбе — о ДТП в Москве: не было огнетушителей, иначе могли всех спасти
  • Gettyimages.ru
  • © Kameleon007

«Инспекторы не помогали, думаю, у них какая-то инструкция была людей оградить. Там сразу собрались наблюдатели. Машина горела, нас не подпускали. Они говорили всем отойти подальше в целях безопасности. Мы их не послушали — прорвались. Иначе было бы не два обгоревших тела, а восемь.

Другие ребята даже больше сделали. Мы все вместе действовали. Нас пять-шесть человек было. Мы первыми подбежали, начали какую-то работу. Не было у нас каких-то профессиональных качеств и навыков спасателей, огнетушителей, а то могли бы и передних спасти. Двое спереди были очень сильно прижаты к приборной панели. Мы двери выламывали и доставали людей. Сзади девочек двух вытащили в тяжёлом состоянии. Один из парней был в сознании и мог говорить. Я взял у него телефон, позвонил родственникам и сказал, чтобы приезжали».

Спасший шесть человек тренер заявил, что выполнил свой гражданский долг.

Первый раз в жизни с таким столкнулся. Человек теряется в такой ситуации. Не понимаешь, что надо делать. Всё так быстро вспыхнуло. Но в итоге справились. Приложили максимальные усилия помочь людям — свой гражданский долг выполнили. Всё так сложилось — суждено было попасть в эту ситуацию и помочь», — рассказал Алиев RT.

Ранее Алиев рассказал, как произошло ДТП в Москве.

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