Тренер Алиев — о ДТП в Москве: всё произошло прямо на наших глазах

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Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев рассказал, как произошло ДТП в Москве.
Тренер Алиев — о ДТП в Москве: всё произошло прямо на наших глазах
  • РИА Новости

«Я находился здесь рядом, потому что живу в 100 м от места ДТП. Приехал в Москву с семьёй буквально на два дня, чтобы показать дочь офтальмологу. Вчера мы сходили к доктору, потом погуляли. Мне позвонили друзья и предложили ночью пройтись по центру Москвы. Около половины четвёртого утра, когда рассвело, они подвезли меня до дома. Под окнами у нас есть кафе — у них до четырёх утра была открыта веранда. Я сел за столик, заказал сок. За соседним столом сидели арабы и курили кальян. А в 03:37 всё произошло прямо на наших глазах.

Автомобиль ехал на большой скорости, без номеров, водитель проехал на красный. А там на углу машина сотрудников ГИБДД стояла. Наверное, водитель на неё отвлёкся и без торможения влетел в стену. Машина вспыхнула, пламя на 6 м вверх сразу и в салон тянулось», — сказал Алиев RT.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что всё борцовское сообщество страны гордится героическим поступком Алиева.

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