Сёмин высказался о возможном матче между сборной России и Саудовской Аравии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о намерении сборной России провести осенью товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии.

«Отлично, что РФС рассматривает варианты проведения товарищеских матчей. Дай бог, чтобы получилось сыграть. Надо поддерживать международные отношения. Нужно играть обязательно», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что генеральный секретарь РФС Александр Дюков говорил, что национальная команда проведёт два матча в сентябре. Соперников сборной России он не назвал, однако отметил, что они будут из разных конфедераций.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций и решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о намерении сборной России провести осенью товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии.