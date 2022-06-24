Болельщики ЦСКА приняли решение о прекращении посещения матчей РПЛ из-за закона о Fan ID

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Актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте матчей предстоящего розыгрыша Российской премьер-лиги в связи с введением закона о Fan ID.
Болельщики ЦСКА приняли решение о прекращении посещения матчей РПЛ из-за закона о Fan ID
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Как сообщается в Telegram-канале фанатского движения, данное решение было принято из-за введения паспорта болельщика.

Отмечается, что решение действует с момента введения Fan ID на любом стадионе лиги и до отказа организации от данной системы.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее болельщики «Динамо» заявили о прекращении посещения матчей РПЛ из-за закона о Fan ID.

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