Йоканович — о работе в «Динамо»: я готов к этому вызову
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Хотелось бы поблагодарить за возможность работать в клубе, меня радушно встретили. «Динамо» — очень амбициозный клуб. Он показывает хорошие результаты в последние годы. Мы планируем развиваться в том же ключе. И я хочу сделать с командой шаг вперёд. Для меня это важный проект, а я амбициозный человек. Уверен, смогу добиться более организованной игры команды. Готов к этому вызову. Надеюсь, мы вместе добьёмся успеха», — сказал Йоканович на пресс-конференции.
Он также сказал, что смотрел практически все матчи московской команды. По его словам, он будет пытаться искать потенциал для роста клуба.
«Будем стараться добиваться побед и доводить игру команды до идеала», — добавил Йоканович.
53-летний специалист подписал контракт с «Динамо» на сезон-2022/23 с опцией продления ещё на два в случае достижения определённых результатов. Он заменил на посту тренера Сандро Шварца.
Ранее сообщалось, что Йоканович привлёк к тренировкам с основной командой трёх игроков молодёжного состава.