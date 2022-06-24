Йоканович — о работе в «Динамо»: я готов к этому вызову

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Новый главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, о планах на посту наставника московского клуба.
Йоканович — о работе в «Динамо»: я готов к этому вызову
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Хотелось бы поблагодарить за возможность работать в клубе, меня радушно встретили. «Динамо» — очень амбициозный клуб. Он показывает хорошие результаты в последние годы. Мы планируем развиваться в том же ключе. И я хочу сделать с командой шаг вперёд. Для меня это важный проект, а я амбициозный человек. Уверен, смогу добиться более организованной игры команды. Готов к этому вызову. Надеюсь, мы вместе добьёмся успеха», — сказал Йоканович на пресс-конференции.

Он также сказал, что смотрел практически все матчи московской команды. По его словам, он будет пытаться искать потенциал для роста клуба.

«Будем стараться добиваться побед и доводить игру команды до идеала», — добавил Йоканович.

53-летний специалист подписал контракт с «Динамо» на сезон-2022/23 с опцией продления ещё на два в случае достижения определённых результатов. Он заменил на посту тренера Сандро Шварца.

Ранее сообщалось, что Йоканович привлёк к тренировкам с основной командой трёх игроков молодёжного состава.

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