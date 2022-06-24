В «Динамо» рассказали о трансферной кампании клуба

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как ведётся трансферная кампания в московском клубе.

«Трансферная кампания «Динамо» в самом разгаре. Приоритетная позиция — это центральный защитник, а также игроки в среднюю линию поля. Работа ведётся круглогодично и ежедневно, вне зависимости от того, открыто трансферное окно или нет», — сказал Гафин на пресс-конференции.

По его словам, с зарубежными клубами случились заминки из-за решения ФИФА и проведения платежей. Он выразил уверенность, что клуб сумеет адекватно укомплектовать команду.

«Усиление является нашей главной стратегической целью», — добавил Гафин.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о будущем защитников Романа Евгеньева и Ивана Ордеца в московской команде.