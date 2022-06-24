Боец AMC Fight Nights Гребнев: Исаева от перехода в UFC отделяет пара побед

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказал предположение, почему победитель Гран-при PFL 2019 года Али Исаев не торопится возвращаться в Россию, несмотря на проблемы с выступлениями в США. В ночь на 25 июня он должен сразиться с Джамеллом Джонсом, однако снялся с боя из-за проблем с визой.

«Это сложный момент. Исаев уже вошёл во вкус. Он успешно бился в PFL, стал чемпионом, заработал большие деньги. И мне кажется, теперь ему может быть сложно допустить возвращение на родину. Драться в США и в России — разные вещи. Не поймите меня неправильно, в наших топ-промоушенах всё неплохо с организацией, например в ACA. Отношение к спортсменам, гонорары — всё на хорошем уровне. Но американцы — родоначальники, они создали этот спорт, и во многих моментах они ушли далеко вперёд», — сказал Гребнев в беседе с RT.

Он предположил, что сам Исаев не хочет драться в России, а также отметил, что возвращение в отечественные промоушены стало бы для него «шагом назад».

«Да, он мог бы поступить, как Андрей Корешков, который провёл один бой на родине, чтобы избежать длительного простоя. Возможно, в определённый момент Исаев решит, что ему надо зарабатывать деньги и подпишется в тот же ACA или Eagle FC. Промоушен Хабиба Нурмагомедова развивается быстрыми темпами: проводятся турниры в США, приглашаются звёздные Джуниор дос Сантос, Кевин Ли. Но для бойца это всё равно будет непростым решением. Ведь он не просто бился в PFL, но ни разу не проиграл там, а от UFC его отделяет всего пара побед. Тяжеловесы всегда пользуются спросом», — заключил Гребнев.

Ранее Гребнев предположил, что проблемы Дениса Гольцова могут быть обусловлены нежеланием выходить из зоны комфорта. С такими же проблемами столкнулся и Александр Волков.