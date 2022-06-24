Журова: ISU не захотел дополнительного порицания, решив не выставлять фото Щербаковой

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Игр 2022 года в Пекине.

«ISU, видимо, не хочет никакого дополнительного внимания к тому, какую он опубликовал фотографию, а также порицания. Но это, конечно, несправедливо, поскольку все олимпийские чемпионки есть, а наших нет — это культура отмены России», — приводит слова Журовой ТАСС.

Золотыми призёрами Олимпиады-2022 стали Анна Щербакова, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Однако ни один из российских фигуристов не попал в галерею чемпионов Игр в Пекине.

Ранее серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух высказался о решении ISU убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Игр 2022 года в Пекине.