Marca: Месси принёс ПСЖ €700 млн за год

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Подписание форварда Лионеля Месси позволило французскому «Пари Сен-Жермен» заработать около €700 млн за год.
Marca: Месси принёс ПСЖ €700 млн за год
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

В эту сумму входят: доходы с прав на имидж, маркетинга и проведение матчей, сообщает Marca. Отмечается, что трансфер аргентинца позволил французскому клубу заключить десять новых спонсорских контрактов и увеличить аудиторию в социальных сетях на 15 млн. Также сообщается, что ПСЖ впервые продал свыше 1 млн копий футболок одного футболиста.

Футболист присоединился к команде в августе 2021 года. В составе парижского клуба он выиграл чемпионство Лиги 1. В Лиге чемпионов ПСЖ не смог на стадии 1/8 финала пройти мадридский «Реал».

Ранее Месси поделился эмоциями от первого года в клубе.

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