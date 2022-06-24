Marca: Месси принёс ПСЖ €700 млн за год

Подписание форварда Лионеля Месси позволило французскому «Пари Сен-Жермен» заработать около €700 млн за год.

В эту сумму входят: доходы с прав на имидж, маркетинга и проведение матчей, сообщает Marca. Отмечается, что трансфер аргентинца позволил французскому клубу заключить десять новых спонсорских контрактов и увеличить аудиторию в социальных сетях на 15 млн. Также сообщается, что ПСЖ впервые продал свыше 1 млн копий футболок одного футболиста.

Футболист присоединился к команде в августе 2021 года. В составе парижского клуба он выиграл чемпионство Лиги 1. В Лиге чемпионов ПСЖ не смог на стадии 1/8 финала пройти мадридский «Реал».

Ранее Месси поделился эмоциями от первого года в клубе.