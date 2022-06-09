Месси высказался о первом годе в ПСЖ

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился эмоциями от первого года в клубе.

«В ПСЖ у меня многое произошло впервые. Я помню свой первый матч с «Реймсом». Потом я забил первый гол в чемпионате — «Нанту». Также я открыл для себя Париж», — цитирует Месси сайт ПСЖ.

Напомним, что футболист присоединился к команде в августе 2021 года. В составе парижского клуба он выиграл чемпионство Лиги 1. В Лиге чемпионов ПСЖ не смог на стадии 1/8 финала пройти мадридский «Реал».

Ранее Лионель Месси снялся в латиноамериканском сериале.