Месси высказался о первом годе в ПСЖ

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился эмоциями от первого года в клубе.
Месси высказался о первом годе в ПСЖ
  • AP
  • © Manu Fernandez

«В ПСЖ у меня многое произошло впервые. Я помню свой первый матч с «Реймсом». Потом я забил первый гол в чемпионате — «Нанту». Также я открыл для себя Париж», — цитирует Месси сайт ПСЖ. 

Напомним, что футболист присоединился к команде в августе 2021 года. В составе парижского клуба он выиграл чемпионство Лиги 1. В Лиге чемпионов ПСЖ не смог на стадии 1/8 финала пройти мадридский «Реал».

Ранее Лионель Месси снялся в латиноамериканском сериале.

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