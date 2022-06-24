РФС и РПЛ сделали совместное заявление по решению ФИФА об иностранных футболистах

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Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) выпустили совместное заявление по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) продлить до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.
РФС и РПЛ сделали совместное заявление по решению ФИФА об иностранных футболистах
  • Gettyimages.ru
  • © Philipp Schmidli

«Считаем, что решение о приостановке контрактов противоречит уставу ФИФА, носит дискриминационный характер и принято против одного из членов футбольной семьи в отсутствие его вины. Никаких предварительных консультаций и обсуждений со стороны представителей ФИФА с нами не велось», — говорится на официальном сайте РФС.

В заявлении также сказано, что футбол должен объединять людей. Отмечается, что данное решение нанесёт непоправимый ущерб футбольной индустрии в России.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.   

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков назвал положительные стороны решения ФИФА продлить до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

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