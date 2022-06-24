Тарпищев высказался об отстранении россиян от турнира в Лиепае

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на решение Латвийского теннисного союза (LTS) не допускать российских спортсменок к участию в турнире в Лиепае.

«Это решение не делает чести латышам, потому что спорт всю жизнь был вне политики. Отбирать возможность у спортсменов выступать — это настраивать всех против себя», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

LTS достиг договорённости с Международной федерацией тенниса (ITF) о том, что в этом году Лиепайский международный турнир по теннису среди женщин состоится в июле без участия российских спортсменов.

Планировалось, что турнир ITF в Лиепае будет проходить в мае, но из-за ситуации с российскими и белорусскими теннисистками его решили отложить. Теперь соревнования запланированы на июль.

Напомним, что организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине. ATP сочла это решение подрывом принципов и целостности рейтинговой системы и лишила турнир рейтинговых очков.

Ранее сообщалось, что LTS отказал в допуске на турнир ITF в Лиепае российским и белорусским теннисисткам.