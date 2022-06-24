Российских и белорусских теннисисток не допустили до участия в турнире в Латвии

Латвийский теннисный союз (LTS) отказал в допуске на турнир Международной федерации тенниса (ITF) в Лиепае российским и белорусским теннисисткам.

«Латвийский теннисный союз достиг договорённости с Международной федерацией тенниса о том, что в этом году лиепайский международный турнир по теннису среди женщин состоится в июле без участия российских и белорусских спортсменов», — говорится в сообщении LTS.

Планировалось, что турнир ITF в Лиепае будет проходить в мае. Но из-за ситуации с российскими и белорусскими теннисистками его решили отложить. Теперь соревнования запланированы на июль.

Напомним, что организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что не будет смотреть Уимблдон.