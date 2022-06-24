Вайцеховская о голосе Максимова за Нуждова: наверное, это не совсем дальновидно

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с выборами в Союзе биатлонистов России (СБР).
Вайцеховская о голосе Максимова за Нуждова: наверное, это не совсем дальновидно
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Интересный вопрос: порядочно ли поступил тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов, проголосовав не за действующего президента СБР (о чём, как утверждают источники, была предварительная договорённость с регионом, который Максим представлял на выборной конференции)? Если ты выдвинут делегатом от региона и представляешь не себя лично, а тех, кто тебя делегировал, это, наверное, не совсем дальновидно — просто в силу того, что люди, которые тебя выдвигали, делают выводы на будущее не в твою пользу. А тебе в этом мире жить и работать», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская высказалась о ситуации вокруг фигуристки Елизаветы Нугумановой, обвинившей команду тренера Евгения Рукавицына в травле.

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