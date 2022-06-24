Карраскаль рассказал, что мечтает играть за «Барселону»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль признался, что через несколько лет хотел бы выступать за «Барселону».

«Конкретного чемпионата не назову, в Европе много хороших лиг. Главное, серьёзно работать и быть сфокусированным на своей цели. У меня тоже есть моя мечта — играть в «Барселоне». Своей хорошей игрой за ЦСКА я могу приблизиться к ней», — приводит слова Карраскаля «Матч ТВ».

Он также отметил, что сейчас очень счастлив в армейском клубе, однако каждый футболист должен ставить перед собой максимальные цели.

Армейцы арендовали колумбийца зимой у «Ривер Плейт» до конца сезона. После этого клуб принял решение выкупить его контракт. Хавбек провёл 13 игр в составе красно-синих, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Карраскаль высказал мнение по поводу решения ФИФА по легионерам российских клубов.