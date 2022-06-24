Карраскаль рассказал, что мечтает играть за «Барселону»

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль признался, что через несколько лет хотел бы выступать за «Барселону».
Карраскаль рассказал, что мечтает играть за «Барселону»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Конкретного чемпионата не назову, в Европе много хороших лиг. Главное, серьёзно работать и быть сфокусированным на своей цели. У меня тоже есть моя мечта — играть в «Барселоне». Своей хорошей игрой за ЦСКА я могу приблизиться к ней», — приводит слова Карраскаля «Матч ТВ».

Он также отметил, что сейчас очень счастлив в армейском клубе, однако каждый футболист должен ставить перед собой максимальные цели.

Армейцы арендовали колумбийца зимой у «Ривер Плейт» до конца сезона. После этого клуб принял решение выкупить его контракт. Хавбек провёл 13 игр в составе красно-синих, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее Карраскаль высказал мнение по поводу решения ФИФА по легионерам российских клубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить