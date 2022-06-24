Карраскаль заявил, что счастлив в ЦСКА и не собирается никуда уезжать

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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказал мнение по поводу решения ФИФА по легионерам российских клубов.
Карраскаль заявил, что счастлив в ЦСКА и не собирается никуда уезжать
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Не буду прибегать к этой возможности. У меня длительный контракт с ЦСКА. Я очень рад играть в этой команде, я всем доволен и счастлив. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Ничего менять не собираюсь и не планирую куда-то уходить», — цитирует Карраскаля «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что в ЦСКА заботятся о безопасности футболистов.

Армейцы арендовали колумбийца зимой у «Ривер Плейт» до конца сезона. После этого клуб принял решение выкупить его контракт. Хавбек провёл 13 игр в составе красно-синих, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Фукс продолжит восстановление в Бразилии после травмы сухожилия.

 

 

 

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