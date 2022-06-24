Азмун прокомментировал ситуацию между Россией и Украиной

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Иранский нападающий немецкого «Байера» Сердар Азмун высказался о событиях между Россией и Украиной.
Азмун прокомментировал ситуацию между Россией и Украиной
  • globallookpress.com
  • © Uwe Anspach/dpa

«Мне всегда было очень хорошо в России, и люди всегда хорошо относились ко мне. Я не политик и не хочу много говорить об этих событиях. Но как человек я, очевидно, говорю: в этом мире не должно быть такого», — приводит слова Азмуна официальный сайт «Байера».

Напомним, что иранский футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. За немецкую команду Азмун провёл 11 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее агент Азмуна заявил, что Сердар хочет стать лучшим бомбардиром в Германии.

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