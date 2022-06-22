Агент Азмуна заявил, что Сердар хочет стать лучшим бомбардиром в Германии

Арманд Дурн, агент форварда «Байера» Сердара Азмуна», ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего в Россию.

«Он провёл отличное время в России. Отлично говорит по-русски. И его семья была там очень счастлива. Не знаю, вернётся ли он в будущем в премьер-лигу, но сейчас перед ним цель — стать одним из лучших бомбардиров в Германии. Но никто не знает, что может произойти в будущем», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Он также сказал, что им пришлось приложить немало усилий, чтобы оформить трансфер Азмуна из «Зенита» в «Байер». По его словам, иранский нападающий с каждым днём всё в лучшей форме.

Напомним, что иранский футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкий клуб Азмун провёл 11 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее Азмуна обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов для дочери от девушки Алии из Казани.