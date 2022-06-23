Салихова — о Зиньковском в «Спартаке»: последний раз так радовались возвращению Промеса

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала трансфер полузащитника самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в столичный клуб.

«Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока. Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса. Хорошо, что у нас в основе теперь два Антона. Надеюсь, новые атакующие связки принесут много голов», — цитирует Салихову «Чемпионат».

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под номером 17.

Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России по итогам сезона-2021/22 РПЛ. Хавбек забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.

Ранее стала известна месячная зарплата Зиньковского.





