«Авангард» заключил контракт с американским нападающим Бродхёрстом

Форвард Алекс Бродхёрст стал игроком клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».

Нападающий заключил контракт на сезон-2022/23, сообщает пресс-служба омского клуба.

«Продолжаем усиливать центральную линию команды перед новым сезоном. Изучая Бродхёрста, мы обратили внимание прежде всего на его стремление всегда играть на команду. Это крайне важный и показательный для нас момент», — говорится в сообщении пресс-службы.

29-летний форвард провёл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) 416 матчей и набрал 230 очков (83 шайбы + 147 результативных передач). Последние два сезона американец выступал в Финляндии за ХИФК, забросив 18 шайб и сделав 60 передач в 101 матче.

Ранее сообщалось, что в КХЛ могут отказаться от проведения плей-офф в рамках конференций.