В КХЛ могут отказаться от проведения плей-офф в рамках конференций

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Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассмотрят возможность отказа от проведения плей-офф в рамках конференций «Запад» и «Восток».
В КХЛ могут отказаться от проведения плей-офф в рамках конференций
  • Legion-Media

«Перекрёстный плей-офф вне зависимости от географического разделения лиги станет важным инструментом повышения уровня соревновательности, что полностью соответствует рекомендациям тренерского совета по увеличению количества принципиальных игр», — говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.

На данный момент формат лиги подразумевает разделение на Восточную и Западную конференции, восемь лучших команд из каждой конференции выходят в плей-офф. 

Действующим чемпионом является московский ЦСКА, который в финальной серии Кубка Гагарина переиграл магнитогорский «Металлург» (4:3). 

Ранее сообщалось, что чемпионат КХЛ сезона-2022/23 стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Металлург».

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