В КХЛ могут отказаться от проведения плей-офф в рамках конференций
- Legion-Media
«Перекрёстный плей-офф вне зависимости от географического разделения лиги станет важным инструментом повышения уровня соревновательности, что полностью соответствует рекомендациям тренерского совета по увеличению количества принципиальных игр», — говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.
На данный момент формат лиги подразумевает разделение на Восточную и Западную конференции, восемь лучших команд из каждой конференции выходят в плей-офф.
Действующим чемпионом является московский ЦСКА, который в финальной серии Кубка Гагарина переиграл магнитогорский «Металлург» (4:3).
Ранее сообщалось, что чемпионат КХЛ сезона-2022/23 стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Металлург».