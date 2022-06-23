Железняков: мастер-класс для Загитовой будет лучше классического боксёрского поединка

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, считает мастер-класс по боксу более уместным мероприятием для фигуристки Алины Загитовой.

«Мастер-класс даже лучше классического поединка. Боксёрский поединок чреват синяками, травмами, не дай бог, сломанным носом или челюстью. Зачем это такой красивой девушке, как Алина?» — цитирует Железнякова РИА Новости.

Поединок с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым состоится 25 июня в спорткомплексе «Лужники» в рамках Дня московского спорта. Изначально боксировать с Загитовой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.

Ранее Саитов поделился ожиданиями от показательного боя с Загитовой.