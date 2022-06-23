Соболев — о трансфере Зиньковского: так «Спартак» никто не обманывал

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московскую команду.

«Как Зиньковский «Спартак» обманул, так никто не делал. До 2027 года подписал контракт. Фантастика», — заявил Соболев в эфире Telegram-канала «Спартака».

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под номером 17.

Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России по итогам сезона-2021/22 РПЛ. Хавбек забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.

Ранее стала известна месячная зарплата Зиньковского.