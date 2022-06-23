Дюков рассказал о возможном выходе РФС из ФИФА

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, при каких обстоятельствах РФС может выйти из Международной федерации футбола (ФИФА).
Дюков рассказал о возможном выходе РФС из ФИФА
  • РИА Новости

«Если такое решение будет принято, техническая реализация будет обеспечена. Но это должно быть взвешенное решение. Молодые спортсмены, которые мечтают стать большими футболистами, тренеры — они должны понимать, что на продолжительное время они лишают себя участия в международных матчах», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Он напомнил, что в данный момент идёт процесс апелляции и консультации. Дюков предположил, что вполне возможно, что отношение организаций к решениям, которые они приняли, может измениться.

«Мы исходим из этого. Что выход из ФИФА даст сейчас? Мы просто лишим себя опциона возвращения в международный футбол на продолжительное время», — добавил он.

ФИФА разрешила легионерам и иностранным тренерам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Ранее Дюков заявил, что «Спартак» и «Зенит» смогут реализовать по 30% квот на матч за Суперкубок.

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