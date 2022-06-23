Дюков рассказал о возможном выходе РФС из ФИФА

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, при каких обстоятельствах РФС может выйти из Международной федерации футбола (ФИФА).

«Если такое решение будет принято, техническая реализация будет обеспечена. Но это должно быть взвешенное решение. Молодые спортсмены, которые мечтают стать большими футболистами, тренеры — они должны понимать, что на продолжительное время они лишают себя участия в международных матчах», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Он напомнил, что в данный момент идёт процесс апелляции и консультации. Дюков предположил, что вполне возможно, что отношение организаций к решениям, которые они приняли, может измениться.

«Мы исходим из этого. Что выход из ФИФА даст сейчас? Мы просто лишим себя опциона возвращения в международный футбол на продолжительное время», — добавил он.

ФИФА разрешила легионерам и иностранным тренерам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Ранее Дюков заявил, что «Спартак» и «Зенит» смогут реализовать по 30% квот на матч за Суперкубок.