Дюков: «Спартак» и «Зенит» смогут реализовать по 30% квот на матч за Суперкубок
- РИА Новости
«Мы договорились, что «Спартак» и «Зенит» получают одинаковую квоту — 30%. При полном выкупе квот может быть выделено ещё по 10%. Исходим из того, что будет равное количество болельщиков обеих команд», — цитирует Дюкова ТАСС.
Он отметил также, что ничего не знает о намерениях «Спартака» бойкотировать предстоящий матч. Дюков дал понять, что РФС не получал никаких официальных документов по этому поводу.
«На брифинге после бюро исполкома я говорил, что не верю в этот бойкот. Мы ожидаем, что посещаемость будет значительно выше, чем если бы матч проводился в Нижнем Новгороде или Казани, при этом болельщиков «Спартака» должно быть много», — сказал Дюков.
РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор столичной команды Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.
Ранее почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о решении руководства московского «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом».