В «ДОМ.РФ» опровергли слухи о приобретении ПФК ЦСКА

Короткая ссылка
В «ДОМ.РФ» прокомментировали новость о возможном переходе ПФК ЦСКА под управление компании.
В «ДОМ.РФ» опровергли слухи о приобретении ПФК ЦСКА
  • РИА Новости

«ЦСКА — хорошая команда, но нам о переходе ЦСКА под управление компании ничего не известно», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«ДОМ.РФ» является государственной компанией. С 2020 года должность генерального директора занимает бывший министр спорта России Виталий Мутко.

ВЭБ, в данный момент являющаяся стратегическим партнёром армейского клуба, выйдет из состава акционеров.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о переходе на систему «весна — осень».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить