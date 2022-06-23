В «ДОМ.РФ» опровергли слухи о приобретении ПФК ЦСКА

В «ДОМ.РФ» прокомментировали новость о возможном переходе ПФК ЦСКА под управление компании.

«ЦСКА — хорошая команда, но нам о переходе ЦСКА под управление компании ничего не известно», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«ДОМ.РФ» является государственной компанией. С 2020 года должность генерального директора занимает бывший министр спорта России Виталий Мутко.

ВЭБ, в данный момент являющаяся стратегическим партнёром армейского клуба, выйдет из состава акционеров.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о переходе на систему «весна — осень».