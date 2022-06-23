Компания Мутко станет владельцем ПФК ЦСКА

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Стал известен новый владелец клуба Российской премьер-лиги ЦСКА.
Компания Мутко станет владельцем ПФК ЦСКА
  • РИА Новости

«ЦСКА скорее всего перейдёт к «ДОМ.РФ». Самое интересное — будет ли как-то участвовать в процессе глава этой структуры Виталий Мутко», — написал в Telegram-канале журналист Илья Казаков.

«ДОМ.РФ» является государственной компанией. С 2020 года должность генерального директора занимает бывший министр спорта России Мутко.

ВЭБ, в данный момент являющаяся стратегическим партнёром армейского клуба, выйдет из состава акционеров.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о переходе на систему «весна — осень».

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